Fehlalarm: Kleinflugzeug vermeintlich abgestürzt

Der vermeintliche Absturz eines Kleinflugzeuges über dem Zeltinger Berg an der Mittelmosel hat am Freitagabend einen Einsatz von Polizei und Feuerwehren ausgelöst. Ein Zeuge alarmierte die Polizei Bernkastel-Kues, dass ein Kleinflugzeug im Sinkflug und mit stotterndem Motor über Ürzig geflogen sei. Dann sei die Maschine hinter den Baumkronen verschwunden, so der Zeuge. Mehrere Polizeidienststellen, die Hubschrauberstaffel der Polizei und die Feuerwehren suchten nach dem Kleinflugzeug. Noch während der Suche meldete sich laut Polizei ein Fluglehrer. Er gab an, er habe nur eine Notfall-Landung geübt.