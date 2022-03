Günter Meierer, König des süßen Weines

In Osann-Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich) beginnt am Wochenende die Federweißerlese an der Mosel. Dort gibt es nur wenige große Produzenten des süßen Weines. Einer von ihnen ist der 65-jährige Günter Meierer.

Der Mosel-Winzer entfernt noch letzte Blätter von seinen Reben. Dabei handelt es sich um typische Arbeiten kurz vor der Lese. Die Trauben sollen noch einmal die volle Ladung Sonne bekommen, damit sie trocknen und später, wenn sie gelesen aufeinanderliegen, keine Fäulnis ansetzen. Federweißer-Produktion erfordert viel Erfahrung Es ist nur eine Erfahrung von vielen, die Günter Meierer in seinen vielen Jahren als Winzer und 31 Jahren als Federweißer-Produzent gemacht hat. Bei der Produktion des Federweißen, bei der Gärung im Keller seien zu Beginn aber einige Fehler passiert, sagt er. "Ein normales Leben hat drei Zeiten: Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft. Der Federweißer kennt nur eine Zeit, die ist: Jetzt-sofort-heute." "Der Federweißer wartet nicht, der geht immer weiter, jeden Morgen hat der bisschen mehr Alkohol und ein bisschen weniger Zucker. Und das zu steuern, war am Anfang ein Problem. Und dann haben wir gelernt, die Hitze macht schnell und die Kälte macht langsam. Wir haben auch gelernt, welche Trauben und Hefen dafür passen." Von 800 Liter auf 50.000 Liter Angefangen habe alles mit einer Anfrage eines Weinhändlers, sagt Meierer. Zunächst seien es 800 Liter gewesen, die er im Jahr produziert habe. Jetzt seien es bis zu 50.000 Liter. Und: Die Nachfrage nach Federweißer steige weiter. Durch Corona hätte sich aber im vergangenen Jahr der Absatzmarkt verschoben, von Weinfesten, die ausgefallen seien, hin zu Supermärkten und Fachhändlern. Nur wenige große Federweißer-Produzenten an der Mosel Mit der Produktion des süßen Weines hat Meierer an der Mosel eine Marktlücke entdeckt. Bis heute ist er einer der wenigen Moselwinzer, der in großem Stil Federweißer produziert. Dass es nur wenige entlang der Mosel gibt, hat mehrere Gründe, sagt Ansgar Schmitz, Geschäftsführer der Moselweinwerbung. "Das Geschäft beginnt früh, das fängt mittlerweile schon im August an. Da sind Produzenten aus Südeuropa, aber auch aus südlicheren deutschen Regionen, schneller am Markt." Zudem müssten spezielle Rebsorten gepflanzt werden, beispielsweise Solaris. Viele Betriebe böten zwar Federweißer in kleinem Stil beispielsweise in ihren Straußwirtschaften an, würden sich aber nicht darauf spezialisieren, sagt Schmitz. "Weil das in der Produktion ihrer regulären Weine eben querschießt. Die Lesezeit fängt dann noch mal vier Wochen früher an. Das ist dann ein enormer Aufwand." Günter Meierer hat sich spezialisiert. In diesem Jahr erwartet er, zumindest was den Federweißer betrifft, eine gute Ernte. Und das trotz des feuchtwarmen Wetters, das Pilzwachstum begünstigt und viele Trauben entlang der Mosel zerstört hat. Diese Weintrauben im Weinberg von Günter Meierer aus Osann-Monzel sind gesund. Es handelt sich dabei um die Sorte Solaris, eine Sorte, die früh reif ist, nicht anfällig für Pilzbefall und sich deswegen hervorragend für die Produktion von Federweißer eignet. SWR Die frühen Sorten, die für den Federweißer verwendet werden, seien davon nicht betroffen, sie seien pilzwiderstandsfähiger, sagt Meierer. "Wir kommen zurecht damit. Die Menge stimmt." So trinken sie den Mosel-Federweißer richtig Laut Günter Meierer sollte der Federweißer bei Verzehr kalt sein. Sollte der Federweißer zu süß sein, dann rät Meierer dazu ihn zum Nachgären neben den Kühlschrank zu stellen. Denn Kälte bremst die Gärung, Wärme beschleunigt sie, so Meierer. Außerdem sollte der Neue Wein nicht fest verschlossen werden. Essen sollte herzhaft nicht süß sein Meierer isst am liebsten ein Schinkenbrot zum Federweißer. Aber auch Zwiebelkuchen oder Flammkuchen passen. Etwas Süßes hingegen passe nicht dazu, findet Meierer. Abgefüllt und ausgeliefert wird der kurz gegorene Traubenmost in den kommenden Tagen. Wie viel Meierer dann verkauft, hängt stark vom Wetter ab, sagt er. "Beim Regen verkaufen wir vielleicht 100 Liter in der Stadt, bei schönem Wetter verkaufen wir 1.000 Liter." "Wenn ich nach Bernkastel-Kues komme als Tourist. Es ist schönes Wetter und ich sitze auf dem Karlsbader Platz. Dann bestelle ich mir ein Glas Federweißer und ein Stück Zwiebelkuchen. Wenn es regnet, dann gehe ich die Gaststätte und bestelle eine Tasse Kaffee."