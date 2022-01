Das Ende des römischen Reiches

Die Daten der Landesausstellung 2022

Die große Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" beginnt am 25. Juni 2022 und dauert bis zum 27. November 2022. "Niemals zuvor habe es eine so umfassende Schau zum Untergang des Römischen Reiches gegeben" sagte Dr. Marcus Reuter, der Chef des Rheinischen Landesmuseums in Trier. Das Budget der Ausstellung beläuft sich auf rund 4,8 Millionen Euro. Neben dem Land Rheinland-Pfalz sind die Stadt Trier und das Bistum Trier beteiligt.