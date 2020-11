Zum traditionellen Beginn des Karnevals zeigen viele Vereine in der Region Trier Veranstaltungen und Videos im Internet. In Trier ist die KG Heuschreck mit einer Fahrt entlang des Alleenrings gestartet.

Am Mittwoch ab 11.11 Uhr ist der grüne Wagen der KG Heuschreck mit der Aufschrift "Bleibt gesund!" an der Porta Nigra gestartet und den Alleenring entlang gefahren - allerdings ohne Menschen auf dem Wagen. Der Wagen sollte die Trierer daran erinnern, dass der Karneval auch in diesem Jahr präsent ist, sagte Bernhard Wabnitz, Vizepräsident des KG Heuschreck. Bei den Wittlicher Karnevalisten gibt es hingegen eine "Saisoneröffnung Light“. Vier Karnevalsvereine haben sich dabei zusammengetan, um heute einen Sketch online bereit zu stellen. Ähnliches haben auch die Karnevalsvereine in der Vulkaneifel geplant. Dort haben sich 19 Vereine zusammengeschlossen, um ganze Karnevalssendungen mit verschiedenen Programmpunkten im Internet zu präsentieren.