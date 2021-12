Fassweinpreis für Moselriesling stabil

Der Fassweinpreis für Riesling von der Mosel ist in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil geblieben. Nach Angaben der Industrie und Handelskammer Trier unterlag der Preis in den vergangenen Jahren hingegen Schwankungen. Laut IHK sind in der Vergangenheit pro Liter Preise zwischen 70 Cent und zwei Euro gehandelt worden. Derzeit liege der Liter bei 1,10 Euro. Grund für den stabilen Preis jetzt, sei unter anderem, die gute Nachfrage insbesondere des Einzelhandels. Dort würden die Kellereien den aufgekauften, produzierten und abgefüllten Fasswein überwiegend verkaufen. Nach Angaben der IHK wurde durch Corona der Trend regionale Produkte zu kaufen, verstärkt. Davon habe der Moselwein profitieren können. Der Fassweinpreis betrifft die Winzer, die ihren Traubenmost beispielsweise an Kellereien verkaufen.