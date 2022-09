Die wichtigsten Fragen zur OB-Wahl in Trier

Wahl-Forum zur OB-Wahl

Am 16. September um 19 Uhr sendet der Offene Kanal Trier OK54 und das SWR Studio Trier in Kooperation ein Wahl-Forum zur OB-Wahl am 25. September 2022. Moderiert wird die Sendung von Martin Schmitt (SWR Studio Trier) und Sebastian Lindemans (OK54).

Als Gäste eingeladen sind Wolfram Leibe (SPD), Michael Molitor (CDU) und Vera Ganske (Die Partei).

Die Diskussionsrunde wird live im Fernsehprogramm von OK54 gesendet. Der SWR überträgt die Diskussion im Internet. Anschließend ist die Sendung als Aufzeichnung auf swr.de abrufbar.