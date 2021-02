per Mail teilen

Die Polizei in Bitburg sucht Zeugen, die eine Falschfahrerin auf der A 60 gesehen haben oder durch sie gefährdet wurden. Die 81jährige Frau war am Mittwoch gegen 14 Uhr 20 in der falschen Richtung auf der

A 60 bei Bitburg unterwegs. Sie wendete auf der Autobahn und fuhr dann auf die B 51 Richtung Bitburg auf. Eine Polizeistreife stoppte sie später in der Nähe von Prüm.