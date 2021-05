per Mail teilen

Ein Falschfahrer hat nach Angaben der Polizei Prüm am Sonntag auf der A60 andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Kurz vor 9 Uhr morgens soll ein heller Geländewagen mit belgischen Kennzeichen einem ordnungsgemäß fahrenden Auto entgegengekommen sein. Der Falschfahrer könnte laut Polizei an der Anschlussstelle Waxweiler abgefahren sein. Hinweise von Zeugen an die Polizei Prüm.