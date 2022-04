Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter: Polizei warnt vor Trickbetrügern

per Mail teilen

Die Polizei warnt vor einem mutmaßlichen Trickbetrüger, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Idar-Oberstein ausgegeben haben soll. Demnach behauptete der bisher unbekannte Mann am Mittwochvormittag, im Nachbarhaus einer Frau habe es einen Rohrbruch gegeben. Nun müssten in der Wohnung der Frau die Wasserhähne aufgedreht werden. Während die Frau mit dem Mann durch verschiedene Räume ging, habe der falsche Mitarbeiter der Stadtwerke einen Dritten in die Wohnung gelassen. Dieser habe Schmuck und Bargeld im oberen vierstelligen Wert gestohlen. Der falsche Stadtwerksmitarbeiter ist laut Zeugenaussage etwas 30 Jahre alt, 1,80 groß und hat kurze, dunkle Haare.