Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich gestern im Stadtgebiet von Daun als Priester ausgegeben und Spenden gesammelt haben soll. Laut Zeugenaussagen suchte er mehrere Anwesen auf und gab vor, er würde für Flutopfer in Kalkutta Bargeld sammeln. Er sei im Auftrag des Dauner Pfarrers unterwegs. Der Mann soll von kleiner, gedrungener Figur sein und habe dunkle Kleidung getragen. Hinweise an die Polizei in Daun.