Falscher Polizist will Bankdaten von Seniorin

Die Polizei Trier warnt vor betrügerischen Telefonanrufen. In einem aktuellen Fall hat ein vermeintlicher Polizeibeamter versucht, die Bankdaten einer 87 jährigen Frau aus Trier zu erhalten.

Der Mann gab vor, in einem Fall von Online-Banking-Kriminalität gegen die Frau zu ermitteln. Unter anderem fragte er sie nach ihrem Kontostand und forderte sie auf, die Bankunterlagen zu holen, um sich dann mit ihm in einem Cafe zu treffen. Dann forderte er sie auf, Geld an einen Rechtsanwalt im Ausland zu überweisen. Daraufhin wurde die 87-Jährige misstrauisch und meldete den Fall der Polizei. Es entstand kein Schaden, da die Frau keine Daten preisgab. Die Polizei weist darauf hin,, dass Vorladungen zu Befragungen ausschließlich auf einer Polizeidienststelle vereinbart werden. Auch sollten am Telefon keine Bankdaten mitgeteilt werden.