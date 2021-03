per Mail teilen

Die Polizei warnt vor Spenden-Betrügern, die im Kreis Trier-Saarburg unterwegs sind. Die Betrüger sammeln demnach auf Supermarktparkplätzen angeblich gemeinnützige Spenden. In einem Fall legte eine Frau auf einem Parkplatz in Konz eine Spendenliste vor und behauptete, das Geld fließe an einen "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder". Diese Organisation existiert laut Polizei aber nicht. Die Betrüger seien bereits seit November vergangenen Jahres unterwegs. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei melden. Telefon: 0651/9779-2290