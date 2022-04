per Mail teilen

Rund um Schweich kommt es derzeit verstärkt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Wie die Polizei mitteilt, geben sich die Anrufer zunächst als Kind aus, das einen tödlichen Unfall verursacht hat. Das Gespräch werde dann an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet. Dieser stelle dann Fragen zum Bargeldvermögen und fordere die Herausgabe einer Kaution. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal davor, Angaben zu finanziellen Verhältnissen am Telefon zu machen.