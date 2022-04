Falsche Polizisten erbeuten Geld und Wertgegenstände

In Wittlich haben falsche Polizisten Bargeld und Wertgegenstände erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, riefen Unbekannte am Montag bei einem älteren Mann an und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Unter einem Vorwand wurde der Mann aufgefordert, Geld und Wertgegenstände herauszugeben. Die Übergabe erfolgte laut Polizei gestern Mittag auf dem Gelände eines Supermarktes. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die "echte" Polizei niemals Geld am Telefon erfragt und eine Übergabe an einem bestimmten Ort vereinbart.