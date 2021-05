per Mail teilen

Falsche Handwerker haben in Idar-Oberstein eine 90-jährige Frau in deren Wohnung bestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die beiden Täter unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung der Frau. Ein Täter lenkte die Frau im Badezimmer ab, während der andere im Schlafzimmer Schmuck und Bargeld stahl. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 1.000 Euro.

Die 90-Jährige konnte die beiden Täter nur sehr wage beschreiben: Ein Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hat eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare, spricht Hochdeutsch, kein Dialekt oder Akzent, mitteleuropäisches Aussehen, vermutlich bekleidet mit einem blauen Arbeitsoverall. Der zweite Täter ist ca. 25 und 30 Jahre alt, ca. 180 groß, hat eine kräftige Statur, ebenfalls kurze dunkle Haare, spricht ebenfalls Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent, ebenfalls mitteleuropäisches Aussehen und auch bekleidet mit einem blauen Arbeitsoverall oder Latzhose.

Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.