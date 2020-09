Der in Föhren im Kreis Trier-Saarburg abgestürzte Fallschirmspringer ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies teilte ein Sprecher der Polizei in Schweich am Montag mit. Der 49 Jahre alte Fallschirmspringer aus der Verbandsgemeinde Südeifel war am Sonntagabend am Flugplatz Föhren aus mehreren Metern abgestürzt. Schwer verletzt kam er in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher. Der Mann sei mit mehreren Springern unterwegs gewesen.