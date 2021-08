In Trier hat es in der ersten Woche der Ampelblitzer 14 Fahrverbote wegen Rotlichtverstößen gegeben. Wie die Stadt mitteilt, sind insgesamt 80 Verkehrsteilnehmer bei Rot über die Ampel gefahren. Es seien 11.000 Euro an Bußgeldern verhängt worden. Die Ampelblitzer waren demnach am Martinsufer und in der Kaiserstraße scharf gestellt. Die Stadt rechnet bei stärkerem Verkehrsaufkommen nach Ferienende mit steigenden Verstößen.