Fahrschulen sehen Online-Theoriestunden unterschiedlich

Fahrschulen aus der Region Trier bewerten den Online-Theorie-Unterricht unterschiedlich. Der Bundesrat soll am Freitag entscheiden, ob Fahrschulen grundsätzlich die Online-Variante als Alternative zum Unterricht in der Fahrschule dauerhaft anbieten dürfen. Einige Fahrschulen in der Eifel fänden das gut, weil nach ihrer Erfahrung die Fahrschüler den Online-Unterricht gut angenommen hätten. Es entfalle viel Fahrerei für Schüler, die aus entfernten Dörfern zur Fahrschule gebracht werden müssten, zudem hätten sich die Schüler an Online-Theoriestunden in der Pandemie gewöhnt. Allerdings ließen sich manche Inhalte besser im Präsenz-Unterricht demonstrieren. Ein Fahrlehrer aus Trier sagte, die Schüler würden sich im Präsenz-Unterricht gezielter beteiligen und seien auch konzentrierter.