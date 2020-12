per Mail teilen

Eine Fahrschülerin ist in Traben-Trarbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit ihrem Motorrad gegen ein Schaufenster geprallt und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige habe am Donnerstag beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Das Schaufenster habe sich rechts der Fahrbahn befunden. An der Scheibe und dem Motorrad entstand Sachschaden.