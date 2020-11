Auf dem Moselradweg am Martinerfeld in Trier hat ein Fahrradfahrer ein Kleinkind angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu dem Vorfall. Der Fahrradfahrer erfasste das 3jährige Mädchen, das stürzte und sich verletzte. Der Mann fuhr weiter, ohne sich darum zu kümmern, so die Polizei. Zeugen beschreiben den Fahrradfahrer als etwa 50 Jahre alt. Er hatte einen Vollbart, trug eine Brille und eine rote Jacke. Die Polizei sucht weitere Zeugen und Hinweise auf den Fahrradfahrer.