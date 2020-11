Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf dem Moselradeweg in Konz. Dort hat am Montag gegen 18 Uhr 30 ein Fahrradfahrer einen Fußgänger angefahren. Der Fußgänger stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Laut Zeugen handelt es sich um einen großen, kräftigen Mann Mitte 60, der blaue Radfahrerkleidung trug. Er soll in Konz wohnen, so die Polizei.