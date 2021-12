Am 12. Dezember hat der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) drei neue Busnetze in der Eifel eingeführt und die Routen der Schulbusse geändert. Seitdem gibt es Stress für Schüler aus Steiningen in der Vulkaneifel.

Am ersten Tag nach der Umstellung sei der Bus überhaupt nicht gekommen, sagt Mutter Katja Hauprichs-Gross. Danach habe der Bus meistens 20 Minuten Verspätung gehabt oder sei sogar einfach an den Kindern in Steiningen vorbeigefahren.