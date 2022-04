Fachkräftemangel in Region Trier große Herausforderung

Nach einer Umfrage unter Betrieben in der Region Trier ist für die meisten der Mangel an Fachkräften das größte Problem. Das haben Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer sowie die Initiative Region Trier am Vormittag mitgeteilt. An der Befragung haben sich insgesamt rund 460 Unternehmen aus Industrie und Dienstleistung und Handwerk beteiligt. Hauptgeschäftsführer der IHK, Jan Glockauer sagte, Fachkräfte fehlten seit Jahren. Es sei schwierig, neue Fachkräfte in die Region Trier zu locken