Sechs F-16-Kampfjets sind von ihrem Einsatz in Rumänien wieder auf den US-Flugplatz Spangdahlem zurückgekehrt. Dies teilte die US-Air-Force mit. Die Kampfjets wurden im Februar aus der Eifel auf den NATO-Stützpunkt Fetesti verlegt, um die kollektive Verteidigungshaltung der NATO zu verbessern. In Rumänien haben sie nun F-16-Maschinen von der US-Air-Base Aviano in Italien abgelöst.