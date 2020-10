Vor einem Jahr ist bei Zemmer in der Eifel ein Kampfjet der US-Airforce abgestürzt. Die Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen - sagen Bürgermeister und Umweltschützer.

Strittig ist noch immer, ob bei dem Absturz Schadstoffe in den Boden gelangt sind. Im November wird es einen Runden Tisch mit Vertretern der Kreisverwaltung Trier-Saarburg und der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord geben.

Oktober 2019: Feldjäger der Bundeswehr sichern eine Straße in der Nähe von Zemmer ab, wo das amerikanische Kampfflugzeug abgestürzt war. dpa Bildfunk Harald Tittel

Doch Belastungen im Boden?

Das Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr habe nach Bodenproben keine Schadstoffbelastung von Wasser und Boden an der Absturzstelle festgestellt, teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit.

Nachdem der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) dann aber bei eigenen Messungen Belastungen mit der Schadstoffgruppe PFT festgestellt hatte, zog die SGD Nord Anfang Juli erneut Bodenproben. Ergebnis: Es gab keine Auffälligkeiten hinsichtlich PFT an verschiedenen Stellen, aber an einer anderen Stelle punktuell erhöhte Konzentrationen an Mineralöl-Kohlenwasserstoffen in der oberen Bodenschicht. Hier laufen die Prüfungen noch.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr entnehmen Gewässerproben des Winterbachs, der in die Kyll und wenige Kilometer weiter in die Mosel fließt. dpa Bildfunk Harald Tittel

Bürgermeister fordert weitere Untersuchungen

Um Dinge auszuschließen, sollte noch mal tiefer gebohrt werden, sagt der Bürgermeister von Zemmer, Edgar Schmitt (SPD). Mit dem Runden Tisch im November sei man auf einem guten Weg. "Wir versprechen uns viel davon", so Schmitt.

"Es muss geklärt werden, ob im Boden doch noch Schadstoffe sind." Ortsbürgermeister Edgar Schmitt (SPD), Zemmer

Die Gemeinde Zemmer rechnet durch den zerstörten Wald, den Abtransport von kontaminiertem Holz und die Reparatur von Wirtschaftswegen mit Kosten von mindestens 70.000 Euro.

F16 bei Übungsflug abgestürzt

An diesem Donnerstag jährt sich der Tag, an dem die Maschine vom Typ F16 nach dem Start vom US-Flughafen Spangdahlem in der Eifel abstürzte. Der Pilot hatte sich bei dem Übungsflug mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug gerettet. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Ursache des Absturzes war nach Angaben der US-Luftwaffe ein technischer Defekt. Kurz nach dem Start hatte es an Bord der Maschine einen teilweisen Stromausfall gegeben.

Schneise in den Wald geschlagen

Nach dem Crash wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Der Jet hatte eine regelrechte Schneise in den Wald geschlagen, das US-Militär war tagelang mit der Bergung der Wrackteile beschäftigt.

Ein F16-Kampfflugzeug der US Air Force. Ein Militärflugzeug gleichen Typs ist bei Zemmer abgestürzt. dpa Bildfunk Mircea Rosca