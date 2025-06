per Mail teilen

Die Landesausstellung zum römischen Kaiser Marc Aurel steht in den Startlöchern. In rund einer Woche geht es los. Die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen auf Hochtouren.

Ein bronzener Kopf, eine Reiterfigur und ein Buch des römischen Kaisers Marc Aurel - damit ist die anstehende Landesausstellung in Trier seit Donnerstag um drei weitere Exponate reicher.

Kuratorin: Bronzekopf ist besonders gut erhalten

Der Bronzekopf wird im Rheinischen Landesmuseum in Trier ausgestellt. Dieser sei ein besonderes Highlight der Landesausstellung, so Kuratorin Helena Huber. Er sei sehr selten, weil es insgesamt nicht mehr so viele bronzene Porträts gibt.

Viele Kunstwerke seien eingeschmolzen worden. Das Exponat wurde von einem Museum aus Ungarn ausgeliehen. Eigentlich habe das Trierer Museum nicht damit gerechnet, die originale Statue zu bekommen. Umso größer sei die Freude gewesen, als die Zusage dafür kam.

Zwei Exponate aus dem Besitz eines Altkanzlers

Die Reiterfigur und das Buch des römischen Kaisers Aurel werden dagegen im Stadtmuseum Simeonstift zu sehen sein. Beide Exponate hatten nach Museumsangaben einen berühmten Vorbesitzer: Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt.

Insgesamt werden bei der Trierer Landesausstellung fast 400 Museumsstücke aus der ganzen Welt ausgestellt. Die Besucher werden auf eine Zeitreise ins 2. Jahrhundert nach Christus mitgenommen. Wer sich für die Ausstellung interessiert, kann sie ab kommenden Sonntag bis zum 23. November besuchen.