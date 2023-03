Unbekannte haben in Wittlich am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion richtete in dem Einkaufszentrum großen Schaden an. Die Täter haben nach Polizeiangaben kein Geld erbeutet. Weiterer Sprengstoff sei am Tatort nicht gefunden worden, teilte die Polizei außerdem mit. Auf der A48 und der A1 sichtete die Polizei den mutmaßlichen Fluchtwagen, bis der Kontakt abriss.