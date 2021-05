per Mail teilen

In der Müllentsorgungsanlage in Mertesdorf hat es am Freitagvormittag eine Explosion gegeben. Das bestätigte der Verbandsdirektor des zuständigen regionalen Abfallzweckverbandes – kurz ART.

Zu der Explosion und einem Brand sei es in dem Bereich gekommen, in dem der Müll angeliefert und für die Weiterverarbeitung zerkleinert werde. Wahrscheinlich sei die Explosion durch Stoffe oder Gegenstände ausgelöst worden, die nicht hätten im Hausmüll entsorgt werden dürfen, so der Chef der ART. Mitarbeiter der ART und die Feuerwehr hätten den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde nach Angaben der ART niemand. Der von der Explosion betroffene Bereich sei voll automatisiert. Durch den Brand sei die Fördertechnik beschädigt worden, teilte die ART weiter mit. Der Sachschaden betrage mehrere zehntausend Euro.