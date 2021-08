Nach der Explosion in einer Bitburger Autowerkstatt am Mittwochabend geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Der Leiter der Kriminalpolizei Wittlich sagte, nach bisherigen Erkenntnissen sei es in einem Nebenraum zu einem Schwelbrand gekommen. Vermutlich habe ein Luftzug zu einer Verpuffung geführt. Der Innenraum der als Aufenthaltsraum und Lager genutzten Halle sei vollkommen ausgebrannt. Der Sachschaden werde auf 80.000 -100.000 Euro geschätzt.

Zwei Männer verletzt worden

Bei der Explosion sei ein Mann leicht und ein anderer schwer verletzt worden, so die Polizei. Der Schwerverletzte befinde sich in einer Spezialklinik. Bei den Verletzten habe es sich um einen Besucher der Autowerkstatt gehandelt.

Feuerwehr löscht Brand

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des DRK waren im Einsatz, um das in Folge der Explosion ausgebrochene Feuer in der Werkstatt an der Claude-Dornier-Straße am Flugplatz Bitburg zu löschen. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar.