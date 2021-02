per Mail teilen

In Wittlich hat sich ein Exhibitionist einem achtjährigen Mädchen gezeigt. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Mann am Montagvormittag das Kind aus einem parkenden Auto heraus an. Laut Polizei fragte er die achtjährige nach der Uhrzeit. Als das Kind zu dem Auto hinging bemerkte es, dass der Mann im Auto keine Hose anhatte, sondern nur ein Oberteil trug. Die Polizei sucht Zeugen. Das Auto war ein dunkelgrünes Auto mit Stufenheck. Der Mann hatte helle Haut, kurze, braune Haare und trug ein grünes Oberteil.