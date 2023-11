Ex-Spielsüchtiger und sein Weg aus der Glückspielsucht

Wenn der Gang in die Spielothek zur Sucht wird - Glückspielsucht trifft in Rheinland-Pfalz tausende Menschen. Allein für den Raum Trier gehen Suchtberater von mindestens 800 Betroffenen aus, die spielsüchtig sind. Die es immer wieder in die Automatenhallen zieht, stundenlang, bis sie kein Geld mehr haben. Thomas Patzelt aus Hetzerath weiß, wie sich das anfühlt. Er war etwa vier Jahre spielsüchtig und hat nicht nur sein eigenes Geld verzockt. Am Ende waren 100.000 Euro weg.