Die Trierer Firma Eu-Rec baut eine neue Recycling - Betriebsstätte ins Hermeskeiler Gewerbegebiet. Dafür erhält die Firma am Freitag aus dem Wirtschaftsministerium in Mainz einen Förderbescheid über 250.000 Euro. Davon stammen 150.000 Euro aus Landesmitteln, der Rest ist EU-Fördergeld. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Trier will in Hermeskeil künftig Plastikabfälle aus der Industrie aufarbeiten. Nach Angaben der Geschäftsführerin werden dazu gepresste Plastikteile zu Granulat verarbeitet.