Etwa 850 Menschen bei Protesten gegen Coronamaßnahmen in der Region Trier

In der Region Trier hat es gestern Abend erneut unangemeldete Proteste gegen die Coronamaßnahmen gegeben. Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 850 Menschen. In Bitburg kamen bis zu 200 Personen zusammen, in Saarburg waren es den Angaben zufolge etwa 120. Drei Polizisten seien leicht verletzt worden. Außerdem seien Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. In Trier hatten sich laut Polizei etwa 20 Personen zusammengefunden. Dort gab es eine Gegenveranstaltung mit drei Teilnehmenden.

Am vergangenen Montag hatten rund 700 Menschen an Protesten teilgenommen.