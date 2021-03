Die Physiotherapeuten des Reha-Zentrums Bernkastel-Kues sind sauer. Sie hatten eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.500 Euro gefordert und bekamen stattdessen einen Präsentkorb.

Physiotherapeut Carsten Schwenz und die staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin Eileen Froom arbeiten seit Jahren im Reha-Zentrum in Bernkastel-Kues. Sie arbeiten sehr gerne mit den Patienten zusammen, wünschen sich aber mehr Wertschätzung für ihren Job. Gerade jetzt habe die Mehrbelastung durch Corona Anlass zur Hoffnung gegeben, dass sie diese Wertschätzung in Form einer Sonderzahlung erhalten.

Große Hoffnung auf Corona-Sonderzahlung

Seit Jahren hat es für die Mitarbeiter des Reha-Zentrums in Bernkastel-Kues keine Gehaltserhöhung mehr gegeben. Denn der Arbeitgeber Median, der größte privatwirtschaftliche Reha-Konzern in Deutschland, hatte im Jahr 2016 den alten Tarifvertrag gekündigt.

Die Folge: Die alte Gehaltstabelle blieb seitdem, wie sie ist. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi hatten die Mitarbeiter Ende November/Anfang Dezember eine Corona-Sonderzahlung von 1.500 Euro gefordert. Doch stattdessen gab es kurz vor Weihnachten ein Präsentpaket mit italienischer Feinkost: Nudeln, Olivenöl, eine Flasche Wein. Das hat viele Mitarbeiter sehr verärgert.

Reha-Konzern: Esspakete sollten Weihnachtsgeschenk sein

Die Präsentpakete haben alle der mehr als 600 Mitarbeiter des Reha-Zentrums in Bernkastel-Kues erhalten, darunter auch die Berufsgruppe der Physio- und Ergotherapeuten und Sportlehrer. Etwa 50 von ihnen haben die Pakete zurück an den Arbeitgeber gehen lassen - mit der Bitte, sie zu spenden, damit die Lebensmittel nicht verderben.

Dieser Bitte sei der Arbeitgeber drei Monate lang nicht nachgekommen. Deshalb haben die Mitarbeiter das nun selbst in die Hand genommen und die Pakete an ein Seniorenheim in Bernkastel-Kues gespendet. Nach Angaben des Reha-Konzerns Median sollten sie ein Weihnachtsgeschenk an die Mitarbeiter sein als Anerkennung und Dank für die in der Corona-Pandemie geleistete Arbeit. Dass die Esspakete im Zusammenhang mit Tarifauseinandersetzungen erwähnt werden, verstehe der Konzern nicht.

Italiensische Feinkost, Nudeln, Olivenöl und Wein haben die Mitarbeiter des Reha-Zentrums Bernkastel-Kues bekommen. Eileen Froom

Median: Corona-Sonderzahlung nicht möglich

Der Reha-Konzern Median hat nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auf die Forderung der Corona-Sonderzahlung bislang nicht reagiert. Auf SWR-Anfrage antwortet der Konzern, dass eine Corona-Sonderzahlung beim besten Willen nicht möglich sei, auch wenn die Mitarbeiter eine solche Sonderzahlung für ihr großes Engagement in der Corona-Pandemie mehr als verdient hätten.

„Wir verstehen nicht, wie man angesichts unserer wirtschaftlichen Situation in Deutschland davon ausgehen kann, dass von den Unternehmen noch mehr bezahlt werden kann.“ Dr. André M. Schmidt, Vorsitzender der MEDIAN Geschäftsführung (CEO)

Median seien im vergangenen Jahr 14 Millionen Euro Zusatzkosten nur für Hygiene entstanden, die nicht refinanziert wurden, teilt der Konzern mit. Die Schutzschirme hätten die Rehabilitation in Deutschland zwar gerettet, aber es gebe keinen finanziellen Spielraum für Prämien. Es gehe vielmehr um den Erhalt der Arbeitsplätze. Was die Gehälter angeht, habe der Konzern im Januar 2020 ein neues Vergütungssystem vorgeschlagen, das in Verhandlungen mit dem Betriebsrat noch nicht zum Abschluss kam.

Verdi kritisiert Verhalten der Reha-Klinik

Für die geforderte Corona-Sonderzahlung will die Gewerkschaft Verdi weiter kämpfen. Seit Dezember hat es laut Verdi vier Notdienstverhandlungen mit dem Reha-Konzern gegeben, in denen ausgehandelt wird, wie viel Personal bei einem Streik noch für die Pflege der Patienten gewährleistet sein muss. Nach Angaben von Verdi ist das Esspaket für die Mitarbeiter ein Versuch gewesen, die Gemüter zu beruhigen.