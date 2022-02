Erzieherin scheitert mit Klage gegen Arbeitgeber

Eine Erzieherin aus dem Kreis Trier-Saarburg ist mit einer Klage gegen ihren Arbeitgeber vor dem Trierer Arbeitsgericht gescheitert. Nach Angaben des Gerichts hat die Frau keinen Anspruch darauf, zu bestimmten – von ihr gewünschten – Zeiten in Teilzeit zu arbeiten. Die Frau wollte nach der Elternzeit überwiegend vormittags in ihrem bisherigen Job bei einer Notaufnahmeeinrichtung für obdachlose Frauen in Trier arbeiten. Das sollte ihr ermöglichen, ihre Kinder rechtzeitig von der Kita im Wohnort abholen zu können. Nach Auffassung des Gerichts stehen dem aber betriebliche Gründe entgegen: Der katholische Träger der Einrichtung habe bewiesen, dass die Tätigkeit der Erzieherin dort überwiegend am Nachmittag stattfinde. Dieses Konzept sei nicht missbräuchlich, so das Gericht. Der Arbeitgeber habe der Klägerin Hilfe bei der Betreuung ihrer Kinder angeboten. Deshalb sehe das Gericht auch nicht, dass die Klägerin als Frau und Mutter diskriminiert worden wäre. Die Erzieherin kann Berufung einlegen.