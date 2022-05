Erstmals Hinweis zu verschwundener Willi-Basalt-Statue in Pelm

Die Polizei Gerolstein hat neue Hinweise zum Verschwinden einer Willi-Basalt-Statue in Pelm. Das 1,70 Meter große Maskottchen des Gerolsteiner Landes war im Januar vom Spielplatz in Pelm gestohlen worden. Die Polizei fand nach eigenen Angaben nach einem Zeugenhinweis in der Kyll in Gerolstein einen Schuh. Dieser stamme vermutlich von der Statue. Weitere Teile der Figur wurden demnach nicht gefunden, die Ermittlungen dauern an. Mehrere Figuren des Willi Basalt sind laut Gerolsteiner Touristinformation in der Region aufgestellt worden, um auf Attraktionen für Familien und Kinder hinzuweisen.