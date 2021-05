Am Trierer Martinsufer ist heute die erste Messsäule für Ampelblitzer installiert worden. Nach Angaben der Stadt ist es die erste von insgesamt sechs Halterungen für die Trierer Ampelblitzer.

Der Blitzer sei aber noch nicht in Betrieb. Wann dort geblitzt werde sei noch unklar. Das Blitzgerät müsse noch geeicht und die Mitarbeiter der Stadt entsprechend geschult werden.

Bis Ende des Jahres sollen dann insgesamt drei Ampelblitzer angeschafft werden. Diese könnten beliebig in die Halterungen ein- und ausgebaut werden, sodass Autofahrer an den entsprechenden Stellen mit Kontrollen rechnen müssten. Denn auf der ersten Blick sei nicht zu erkennen, ob sich in der Halterung wirklich ein Ampelblitzer befinde.

Fünf weitere Standorte für Ampelblitzer folgen

Die Standorte für die insgesamt sechs Halterungen der Ampelblitzer seien mit der Polizei ausgesucht worden. So sollen bis Ende des Jahres unter anderem am Parcelliufer, der Kreuzung Wasserweg/ Schöndorferstraße, in der Kaiserstraße/ Einmündung Hindenburgstraße sowie in der Zurmainerstraße/Einmündung Zeughausstraße (stadtauswärts) weitere Messsäulen installiert werden.

Nach Angaben eines Stadtsprechers gibt es in Trier immer wieder Beschwerden, weil Autofahrer über rot oder kurz vor rot über die Ampeln rasten. Dadurch blockierten sie Kreuzungen oder gefährdeten Fußgängerinnen und Fußgänger sowie andere Verkehrsteilnehmer. 2022 soll es noch weitere Stellen für Ampelblitzer geben.

Bisher nur Geschwindkeitskontrollen möglich

Bisher durfte die Stadt Trier ausschließlich die Geschwindigkeit und Parkplätze überwachen. Im vergangenen Jahr erteilte das Land der Stadt die Erlaubnis, auch Autofahrerinnen und Autofahrer, die über eine rote Ampel fahren, zur Kasse zu bitten.