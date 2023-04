Erste Geflüchtete sollen noch im April am Flughafen Hahn unterkommen

per Mail teilen

Das Land Rheinland-Pfalz hat auf dem Gelände des Flughafens Hahn eine Erstaufnahmestelle eingerichtet. Geschlossen werden soll dagegen die Flüchtlingsunterkunft in Bernkastel-Kues.

In der neuen Erstaufnahmestelle auf dem Geländes des Flughafens sollen bis zu 600 Geflüchtete unterkommen können. Das hatte die Landesregierung bereits Ende vergangenen Jahres bekannt gegeben.

Insgesamt sollen zwei Gebäude für die Neuankömmlinge hergerichtet werden. Nach Angaben des Landes handelt sich um ehemalige Wohnungen der amerikanischen Streitkräfte, unweit des Towers und der Landebahnen.

Erste Geflüchtete sollen bereits im April einziehen

Die Gebäude seien zwischenzeitlich als Appartements und als Lager genutzt worden. Sie seien jetzt aber neu möbliert und ausgestattet worden.

Einziehen sollen die ersten Geflüchteten nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) noch im April. Ein konkretes Datum nannte die Behörde jedoch nicht.

Weitere Details sollen am Freitag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden, an der unter anderem auch Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) teilnehmen wird.

Das Land Rheinland Pfalz betreibt aktuell Aufnahmeeinrichtungen (Afa) in Trier, Speyer, Kusel und Hermeskeil sowie bisher zwei Außenstellen in Bitburg und Bernkastel-Kues.

Bei der Afa am Flughafen Hahn handelt es sich nach Behördenangaben um eine Außenstelle der Aufnahmeeinrichtung in Kusel.

Außenstelle in Bernkastel-Kues wird geschlossen

Die Außenstelle in Bernkastel-Kues soll laut ADD dagegen wie geplant am 30. April 2023 schließen. Dies sei so mit den kommunalen Vertretern vor Ort vereinbart worden, sagte eine Sprecherin dem SWR.

Die Geflüchteten werden dann nach Angaben der ADD auf Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz verteilt. Einzelne sollen außerdem in der neuen Unterkunft am Flughafen Hahn untergebracht werden.