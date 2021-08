Erste Wasserproben aus den vom Hochwasser betroffenen Flüssen Sauer, Prüm, Nims und Kyll zeigen nur geringe Schadstoffbelastungen auf. Das teilte das Ministerium für Klimaschutz dem SWR auf Anfrage mit.

Diese Proben seien größenteils auf verschiedene Schadstoffe getestet worden. Die Ergebnisse zeigten eine niedrige bis leicht erhöhte Konzentration von Pflanzenschutzmitteln an, die von landwirtschaftlichen Flächen in die Flüsse gespült wurden. In der Prüm seien geringe Mengen von Heizöl oder Treibstoff festgestellt worden. Eine erhöhte Belastung durch Abwasser gebe es in allen Flüssen demnach nicht. Eine gesicherte Aussage lassen diese ersten Untersuchungen nach Angaben der Ministeriums nicht zu. Die Proben seien durch die hohen Wassermengen in den Flüssen stark verdünnt. Weitere Untersuchungen bei niedrigerem Wasserstand der Gewässer sollen folgen.