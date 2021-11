Ersatzprogramm für Weinfest der Mittelmosel

In Bernkastel-Kues kann auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Weinfest der Mittelmosel gefeiert werden. Wie die Stadt Bernkastel-Kues mitteilte, soll es stattdessen Anfang September mehrere kleine Feste geben. Und das an fünf Tagen von Donnerstag bis Montag. Daran beteiligen sich 19 Gemeinen an der Mittelmosel. Gemeinsam wollen sie mehr als 60 Veranstaltungen anbieten – dazu gehörten Themen-Wanderungen, Live-Musik, Weinproben, oder Feuerwerk. Auch soll es Fahrten mit Heißluftballons geben – sowie geöffnete Weinhöfe und Winzerkeller. Wo sonst auf 300 Meter beim Weinfest gefeiert werde, gebe es in diesem Jahr eine Weinstraße auf 72 Kilometern. Damit ließen sich die Corona-Vorgaben umsetzen. Das letzte reguläre Weinfest der Mittelmosel fand 2019 statt. Es gehört mit etwa 200.000 Besuchern zu den größten Festen in der Region.