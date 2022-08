Erosion bei Starkregen auch in Region Trier möglich

Auch in der Region Trier besteht bei Starkregen derzeit die Gefahr, dass Boden abgetragen wird. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands betrifft das vor allem Maisfelder.

Demnach wird Mais ohnehin quer zum Hang und mit Gräsern als Untersaaten angebaut, um Erosionen vorzubeugen. Durch die Trockenheit seien aber die Pflanzen, die den Boden eigentlich festhalten sollen, nicht stark genug.

Je nach Intensität und Dauer des Regens hält der Boden

Ergiebigen Regen, der durchaus erwünscht sei, hielten die Hänge noch aus. Auch bei einem Platzregen von wenigen Minuten könne der Boden gehalten werden. Dauere Starkregen aber länger an, könne es in Hanglagen zu Bodenerosionen kommen. In flachen Gebieten gebe es keine Probleme, da der Regen über den trockenen Boden ablaufe. Ein Hochwasser drohe beim aktuellen Niedrigwasser auch in Bächen aber nicht.