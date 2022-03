Trierer Weinstand lockt Hunderte Besucher auf den Hauptmarkt

Viel Betrieb beim Saisonstart des Trierer Weinstandes: Hunderte haben bei der Eröffnung das erste Gläschen auf dem Hauptmarkt getrunken. Der Andrang hat auch mit Corona zu tun.

Die Trierer haben ihn vermisst, ihren Weinstand auf dem Hauptmarkt. Denn die Winterpause war diesmal durch die Pandemie besonders lange. Wegen hoher Infektionszahlen musste die Trierer Institution zeitweise auf den Viehmarkt umziehen.

Der Andrang ist daher groß am Freitag-Vormittag, als Kulturdezernent Markus Nöhl den Stand eröffnet. Als erstes Ausschenken dürfen Winzerin Dorothee Heimes und ihr Sohn Felix.

Sie betreiben das Weingut Würtzberg in Serrig an der Saar. Und freuen sich, dass sie bis Sonntag den Anfang machen können.

Beim Auftakt fließt der Riesling freilich in Strömen. Noch bis in den späten Nachmittag stehen auf dem Hauptmarkt die Menschen in Gruppen zusammen und stoßen mit ihren Gläsern an.

Doch auch in den kommenden Wochen hoffen die Winzer auf viel Betrieb. Mehr als 80 sind diesmal mit von der Partie. Bis sechsten November können Weinliebhaber rund 500 edle Tropfen von Mosel, Saar und Ruwer auf dem Hauptmarkt kosten.