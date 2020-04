per Mail teilen

Am Flughafen Hahn im Hunsrück werden voraussichtlich heute Erntehelfer aus Osteuropa landen. Für die Helfer gelten strenge Bestimmungen.

Dauer 1:09 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen Rumänische Erntehelfer werden eingeflogen Der erste von mehreren Flügen mit Erntehelfern aus Rumänien ist am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gelandet. Sie werden von den Landwirten dringend erwartet. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)

Christoph Goetzmann von der Geschäftsführung des Flughafen Hahn sagte dem SWR, dass am Montag zwei Flüge mit Erntehelfern erwartet würden. "Es lindert die größte Not, die wir haben", sagte Eberhard Hartelt, Präsident Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, bei einer Pressekonferenz am Flughafen.

Einreisen dürfe nur, wer vorher auf einer Liste registriert wurde und einen Gesundheitscheck absolviert habe. Auch in den Unterkünften bestehen strenge Regelungen. Die Helfer dürfen die Landwirtschaftsbetriebe nicht verlassen, die Einkäufe werden ihnen gebracht. "Es ist eine Herausforderung, die Bedingungen umzusetzen", sagte Hartelt.

Dauer 1:13 min Bauernverbandspräsident Hartelt zur Regelung für Erntehelfer Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd hat den auf Bundesebene erzielten Kompromiss zur Einreise von Erntehelfern begrüßt. Dieser Schritt sei von großer Bedeutung für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Obst und Gemüse, aber auch für die Planungssicherheit der Betriebe, die auf diese Arbeitskräfte angewiesen seien, sagte Verbandspräsident Eberhard Hartelt.

Schon mehr als 20.000 Registrierungen auf Website für Sonderflüge

Die Fluggesellschaft Eurowings verzeichnete nach eigenen Angaben bislang mehr als 20.000 Registrierungen auf der eigens auf der Firmenwebsite eingerichteten Plattform für Erntehelfer. Dort können Landwirte "ihren konkreten Bedarf an Sitzplätzen" für Sonderflüge sowie den gewünschten Abflug- und den Zielort angeben.

In Baden-Württemberg sind schon die ersten Helfer angekommen. Am Donnerstagnachmittag landete auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden das erste von mehreren erwarteten Flugzeugen mit Erntehelfern aus Rumänien. Die Arbeitskräfte werden dringend bei der jetzt voll laufenden Spargelernte gebraucht. Besonders hoch ist der Bedarf an Helfern, wenn die Erdbeeren dazukommen.

Ausnahmen vom Einreiseverbot nach Protesten

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatten sich vor einer Woche geeinigt, 80.000 ausländische Saisonkräfte nach Deutschland zu fliegen. Um beim Ernten und anderen dringenden Feldarbeiten zu helfen, können im April und Mai je 40.000 Menschen kommen.