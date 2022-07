Erneutes Gasleck in Zeltingen-Rachtig führte zu Großeinsatz der Feuerwehr

per Mail teilen

Bei einem Großeinsatz der Feuerwehr gestern in Zeltingen-Rachtig wegen eines Gaslecks mussten mehrere Menschen vorübergehend ihre Wohnhäuser verlassen. Laut Polizei war bei Arbeiten für Glasfaserkabel eine Erdgasleitung beschädigt worden. Gas sei ausgetreten. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt, es wurden über mehrere Stunden Gasmessungen durchgeführt, so die Polizei. Es sei niemand verletzt worden. Die defekte Gasleitung wurde von den Stadtwerken Trier repariert. Bereits im April gab es in Zeltingen-Rachtig und Bernkastel-Kues Gaslecks bei Bauarbeiten.