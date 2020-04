Feuerwehreinsatz in der Eifel

Feuerwehreinsatz in der Eifel Brand im Kloster Himmerod

Bei dem Feuer, das am Mittwochmorgen im Kloster Himmerod in der Eifel ausgebrochen ist, ist nach Angaben der Kriminalpolizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache sei noch unklar.