In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Konz erneut ein Auto in Brand gesetzt. Und zwar in einer Einfahrt eines Wohnhauses. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro - da das Feuer auf ein anderes Fahrzeug übergriff und auch am Gebäude Schaden entstand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus - ob das Feuer mit Autobränden in der vergangenen Woche in Konz zusammenhängt, werde noch ermittelt.