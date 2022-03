Alkoholverbot am ZOB und im Waisenhauspark

In der Stadt Bitburg soll kommende Woche wieder ein Alkoholverbot für den Bereich des Zentralen Omnibusbahnhof und den Waisenhauspark in Kraft treten. Die beiden Orte seien in den vergangenen Jahren immer wieder Treffpunkt für Jugendliche und Obdachlose gewesen, die sich dort betrunken hätten, so die Stadt. Im Wartebereich des Busbahnhofs haben Betrunkene nach Angaben der Stadtverwaltung immer wieder Glasflaschen auf Gehwege und Grünflächen geworfen, die Notdurft in der Öffentlichkeit verrichtet oder sich übergeben. Im Waisenhauspark seien Anwohner durch laut feiernde und randalierende Betrunkene gestört worden. Die beiden Orte seien dadurch zunehmend vermüllt worden. Weil Polizeieinsätze dort die Lage nicht nachhaltig besserten, tritt am Mittwoch dort erneut ein Alkoholverbot in Kraft. Das Alkoholverbot gilt nach Angaben der Stadt bis zum 30. November. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einem Platzverweis oder einem Zwangsgeld von mindestens 50 Euro rechnen.