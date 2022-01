Ermittlungen zu Einbrüchen in Firmen

Im Fall von mehreren Einbrüchen in Hermeskeil Mitte Januar wertet die Polizei die Spuren aus. Bislang unbekannte Täter waren in sechs Firmen und ein Wochenendhaus eingebrochen, in einem weiteren Fall blieb es beim Einbruchsversuch in ein Firmengebäude. Insgesamt geht die Polizei von einem Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich aus. Die Täter hätten außerdem Diebesgut im vierstelligen Euro-Bereich erbeutet. Sie seien überwiegend in die Gebäude gelangt, indem sie Türen und Fenstern aufhebelten. Um Einbrüche wie diese zu verhindern, rät die Polizei die mechanische Sicherung der Firmengebäude durch einen elektronischen Einbruchsschutz zu verstärken. Neben Alarmsystemen mit lauten Signalen sei auch die sogenannte stille Alarmierung wirksam. Dabei werde ein Verantwortlicher per Smartphone über den Einbruch informiert und könne die Polizei alarmieren. Videoüberwachung habe zu dem eine abschreckende Wirkung und könne im Fall eines Einbruchs wichtige Hinweise liefern.