Wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet ermittelt die Bundespolizei Trier gegen sechs Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Wie die Behörde weiter mitteilte, wird gegen einen 59jährigen LkW Fahrer wegen des Anfangsverdachts der Einschleusung von Ausländern ermittelt.

Heute Morgen meldete die Polizei Wittlich der Bundespolizei, dass auf dem Betriebsgeländer einer Firma in Wittlich beim Entladen eines LKW sechs Männer von der Ladefläche gesprungen waren . Den Angaben zufolge ,versuchten sie zu flüchten. Mitarbeiter der Firma hätten sie aufgehalten und die Polizei verständigt. Die Männer sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. Im Laufe der Ermittlungen hätten angegeben, dass sie in Rumänien in der Nacht unbemerkt in den LKW gestiegen seien. Der Fahrer habe geschlafen. Als Ziel gaben sie England und Deutschland an.