Ein 65-jähriger Mann aus der Eifel sitzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Trier bestätigt. Der Mann soll am vergangenen Dienstagabend im Keller seines Nachbarhauses in Hosten Benzin angezündet haben. Dabei kam es laut Staatsanwaltschaft zu einer Explosion und einem Feuer. Das Gebäude sei erheblich beschädigt worden. Zum Tatzeitpunkt seien die Besitzerin und ihr Freund im Haus gewesen. Sie hätten sich unverletzt retten können. Der mutmaßliche Täter sei in seinem Garten festgenommen worden. Hintergrund der Tat ist nach bisherigen Ermittlungen ein Streit zwischen den Nachbarn um eine noch ausstehende Zahlung für den Kaufpreis. Der Beschuldigte habe das Haus vor wenigen Monaten an die Frau verkauft.